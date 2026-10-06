Mylène Mackay nous annonce une grande nouvelle!

Dans le cadre d'une visite de plateau de la deuxième saison de la série Casse-gueule ce mardi, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec la comédienne Mylène Mackay, qui a profité de l'occasion pour nous annoncer une grande nouvelle.

En effet, la comédienne nous confie être enceinte de son deuxième enfant. « On est deux. Je suis enceinte de six mois », nous lançait-elle en primeur, rayonnante. « J'attends un deuxième bébé, mais ça ne paraît pas comment je suis habillée. »

Notons que celle-ci est en couple avec le chef André Nicolàs Medina (voir sa photo ici), qu'on a pu voir notamment dans la compétition 24 en 24. Ensemble, ils ont déjà un fils, Louca, né en février 2025.

C'est la première fois que je tourne enceinte.

« Je trouve ça extraordinaire! C'est ma deuxième grossesse, je savais que j'avais beaucoup d'énergie dans le deuxième trimestre, donc je suis dans mon deuxième trimestre avec plein d'énergie et je fais ce que j'aime, donc je me trouve vraiment chanceuse! », ajoute-t-elle.

J'ai un petit garçon qui s'appelle Louca, puis il va avoir un petit frère.

Mylène salue le fait que les femmes peuvent plus que jamais concilier travail et grossesse, dans le contexte de la télévision québécoise : « Je trouve ça l'fun, que ce soit possible nos jours, on l'entend de plus en plus, que les femmes tournent enceintes ou après l'accouchement, quand elles se sentent prêtes. Mais tourner enceinte, moi, personnellement, ça dépend de ta grossesse, mais j'ai la chance d'avoir de l'énergie. Je trouve ça l'fun qu'on l'accepte et que la production est super, ils étaient juste super heureux. Je trouve que ça montre que les choses ont changé, parce qu'avant, ce n'est pas ce que j'entendais par rapport aux femmes et aux grossesses. »

Nous souhaitons offrir nos plus sincères félicitations à Mylène et sa famille, en lui souhaitant une belle fin de grossesse et un beau garçon en santé!

La deuxième saison de la série Casse-gueule, quant à elle, est toujours en tournage dans la région de Montréal, pour un lancement prévu au printemps 2027. D'ici là, les 8 épisodes de la première saison peuvent être visionnés en rafale sur Crave.