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Monic Néron explique son absence à la radio

Elle pose en jaquette d'hôpital.

Sur la photo : Monic Néron
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily
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Monic Néron anime le retour à la maison d'ICI Première. Depuis quelques jours, c'est Hugo Lavoie qui la remplace derrière le micro.

Bien des auditeurs se sont demandés pourquoi l'animatrice n'était plus en poste.

Celle-ci a répondu sur ses réseaux sociaux mercredi :

« La réponse : en train de me remettre d'une solide infection respiratoire. Aussitôt que ma voix ressuscite, je reviens en studio à la course! Prenez soin de vous, les virus ne font pas de cadeaux cette année et mettons, on jase... gardons nos distances quand on a des symptômes, par civisme, la cascade de conséquences est impitoyable ;-) »

Voyez sa publication au bas de l'article.

Il y a définitivement de violents virus qui se promènent dans la colonie artistique ces jours-ci. Monic Néron n'est pas la seule à avoir été frappée de plein fouet par la maladie. Lundi, Anne-Marie Cadieux a dû annuler sa présence à On va se le dire. Elle s'est fait remplacer au pied levé par son amie Émilie Bibeau. Alexandre Aussant, aussi sur le plateau, mentionnait avoir également goûté à la brutalité des maux qui courent.

Mentionné dans cet article

Photo de Monic Néron
Monic Néron

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