Mona de Grenoble s'exprime sur ses récents ennuis de santé

Vendredi dernier, le 4 septembre, l’artiste Alexandre Aussant, alias Mona de Grenoble, a annoncé une bien mauvaise nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

En effet, alors qu’il devait se produire au Centre des arts Juliette-Lassonde de St-Hyacinthe dans le cadre de son spectacle d’humour « De la poudre aux yeux », il s'est vu contraint d’annuler la représentation prévue, en raison de problèmes de santé. Il indiquait :

« Avis important. Je suis vraiment désolée, mais en raison d’une urgence médicale, je dois malheureusement reporter le spectacle prévu ce soir à Saint-Hyacinthe. Le spectacle aura finalement lieu le 18 février 2027. La salle de spectacle communiquera directement avec vous pour vous transmettre toutes les informations concernant le report. Merci énormément pour votre compréhension et votre patience. J’ai très hâte de vous retrouver le 18 février. »

Cependant, le mystère planait quant à la nature de ces ennuis de santé. Voilà que le 9 septembre dernier, au micro de Véronique et les fantastiques, Mona a donné de ses nouvelles, dans un message audio se voulant rassurant :

« Coucou les fantas et les fantamis! Ici Mona de Grenoble qui s’exprime comme elle le peut. Écoutez, j’étais censée être là ce soir sur le show. Ça fait deux fois sur mes réseaux sociaux que je post que je dois annuler des contrats et je soupçonne qu’il y a beaucoup d’auditeurs qui me suivent les réseaux, car il y a des commentaires qui m’ont fait crever de rire. Je vous fais un petit mot pour pas que vous pensiez que je suis en train de crever, sauf que j’ai eu une petite urgence dentaire qui s’est révélée avoir besoin de plusieurs interventions, finalement. Je vais vous retrouver bientôt, c’est promis. Aussitôt que je dégèle! »

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement! Comme mentionné, la présentation de ce vendredi est remise au 18 février prochain. Les détenteurs d’un billet doivent par ailleurs contacter la salle pour toute information complémentaire ou afin d’obtenir un remboursement.

La prochaine représentation, prévue le 24 septembre prochaine au Théâtre Gilles-Vigneault de St-Jérôme, est maintenue pour le moment. On vous invite au passage à découvrir ici nos impressions du spectacle.