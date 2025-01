Mitsou partage une photo avec sa fille qui célèbre son 18e anniversaire

En ce 23 janvier, Mila Gélinas, la plus jeune fille de Mitsou, fête ses 18 ans.

La fière maman a partagé une photo de celle-ci avec des souhaits d'anniversaire qui vont comme suit :

« Comme tu dis, c’est pas ton premier rodéo, c’est ton 18e!!!! Bonne fête ma Mila, ma chérie d’amour, mon jukebox préféré, ma speakerine jusqu’à l’éternité. Tu peux autant décortiquer la politique internationale que fabriquer les meilleurs gâteaux de l’univers, des avantages certains. L’avenir est à toi et rien ne me fais plus plaisir que de te voir évoluer. And I will always love you mon bébé ».

Mitsou est également la maman de Stella-Rose Gélinas, qui étudie l'opéra au Conservatoire de musique. Voyez une photo sur un tapis rouge ci-dessous.

Notons que le papa des deux filles est le producteur de musique Iohann Martin [photo ici].

On souhaite une superbe journée d'anniversaire à Mila!