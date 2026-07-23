Michelle Houde, la MD colorée, annonce une triste nouvelle dans sa vie personnelle

Médecin et vulgarisatrice médicale, Michelle Houde - connue sous le nom de la MD colorée - a annoncé vivre des « journées difficiles » ces temps-ci alors qu'elle patientait chez la coiffeuse.

Dans une deuxième story, elle révélait ensuite ceci : « Je me suis séparée il y a quelques jours. Je suis en grosse peine d'amour. Ça s'est fait en tout respect, d'un commun accord et dans le plus de douceur possible, mais ça fait mal quand même ».

Voyez sa publication au bas de l'article.

Michelle, fille du commentateur sportif Pierre Houde, est suivie par près de 80 000 personnes sur Instagram et plus de 235 000 sur Tik Tok. Ses vidéos toujours pertinentes et divertissantes rejoignent des dizaines de milliers d'internautes chaque fois.

En mai dernier, la MD colorée a remporté un prix dans la catégorie Éducation au Gala InfluenceCréation. Au lendemain de sa victoire, elle écrivait ceci sur Tik Tok : « Tout a commencé pour moi ici, sur Tiktok, avec vous. Je me sens tellement à ma place comme vulgarisatrice, moi qui me suis toujours sentie trop artistique pour être médecin, et trop scientifique pour être artiste. Votre soutien et votre amour me font chaud au cœur et donnent du sens à ma vie, carrément. Merci à tous les créateurs de contenu qui éduquent, sensibilisent et contribuent à créer un environnement numérique sain et bienveillant. Vous êtes la solution à beaucoup de maux. »

Nous lui souhaitons de la douceur pour réparer son coeur dans les meilleures conditions possible et la remercions au passage pour sa contribution colorée et unique à notre paysage culturel.