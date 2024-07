Michel Tremblay proposera bientôt du nouveau au théâtre

Quand le succès d'un projet est si grand qu'il se voit étudié dans la plupart des établissements scolaires du gouvernement, que ses répliques font partie intégrante de la culture générale et que son travail contribue à façonner une identité en tant que société... On pourrait assumer que l'auteur derrière se voit satisfait, voire comblé, ou pourrait s'asseoir sur ses lauriers. Mais ce n'est pas le cas de Michel Tremblay, oh non!

Bien qu'un peu de repos soit bien mérité pour l'auteur, d'entre autres, l'iconique pièce de théâtre Les Belles-soeurs, le parolier, conteur, metteur en scène et romancier de 81 ans est toujours animé de cette même flamme pour l'écriture. Tellement, qu'alors que le cinéma offre un vent de fraîcheur sur l'un de nos grands classiques en dévoilant Nos Belles-soeurs, l'inspiration de Monsieur Tremblay, elle, ne cesse de se renouveler d'idées toutes neuves.

D'ailleurs, s'il ressent un baume sur le cœur quand le public vient lui serrer la main, il ne s'est jamais enflé la tête avec la popularité. « Oui, mais ça, le secret, le principal, c'est de ne pas y penser. Quand je suis tout seul avec moi-même, j'aime mieux pas penser à ça. », nous expliquait-il avant d'ajouter : « J'aurais peur que ça m'empêche d'écrire. »

Parce que des choses à écrire, il en a! « J'ai écrit une pièce au début de l'année, en décembre 2023 et en janvier, oui, oui. À 81 ans, ça ne m'a pas empêché d'écrire une pièce! »

Pour l'instant, les détails entourant les thèmes explorés dans la pièce appartiennent aux secrets des dieux. Mais il nous a bel et bien confirmé ceci : « La mise en scène, c'est décidé. Le metteur en scène a dit oui! ». Il nous laissait entendre également que le choix des acteurs, lui, n'est pas encore fait et que la pièce ne serait pas présentée avant 2027. La patience est une vertu, dit-on!

Le film Nos Belles-soeurs sera à l'affiche dès jeudi le 11 juillet. À voir!