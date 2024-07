Michel Rivard prévoit « disparaître pendant un bout »

Fascinant artiste, la créativité de Michel Rivard semble inépuisable. Mais est-ce vraiment le cas? Après avoir remporté le prix du meilleur spectacle avec « Le tour du bloc » à l'ADISQ l'automne dernier, puis, avoir lancé l'album du spectacle dans les mêmes eaux, le rythme ne semble pas ralentir pour l'auteur-compositeur-interprète, dont la tournée se poursuit pour encore quelques mois. Dès l'automne, ce sera d'ailleurs une nouvelle création, plus intimiste cette fois, qui prendra le relais de cette grande célébration théâtrale de ses meilleurs succès. Pourtant, le chanteur de Beau dommage, qui roule sa bosse depuis plus de cinquante ans, nous exprimait que son « affaire », « c'est bien équilibré. C'est une tournée qui a l'air d'être mur à mur. Mais dans le gros de la tournée, c'était des fois un ou deux spectacles par semaine ».

Alors, j'ai le temps de travailler sur des nouvelles affaires.

Et de vivre, aussi, nous assurait-il. C'est en créant sous toutes les formes qu'il renouvelle cette créativité. La photographie par exemple, qu'il pratique quotidiennement, est un exercice qui l'inspire. D'ailleurs, ses clichés, qu'il immortalise spontanément principalement en noir et blanc, sont devenus une façon de connecter avec sa communauté. Voyez ses oeuvres sur sa page Facebook.

Oui, les images valent milles mots! D'ailleurs, cette poésie et ce désir de connecter avec le public seront encore bien présents dans le nouveau spectacle de l'artiste, « Chansons nouvelles et autres confidences », qui prendra son envol dès le 10 octobre 2024. Ce sera un concert mettant en scène le chanteur avec ses mots, ses anecdotes et sa voix, accompagné uniquement de son pianiste François Richard. C'est en présentant des sons nouveaux, mais aussi d'anciens, moins connus, qu'il se livrera avec douceur à ces salles intimes de la province. Et pendant ce temps, fidèle à lui-même, Michel Rivard continue de bouillir d'idées. Inépuisable? Peut-être! Mais chose certaine, il compte bien prendre le temps d'en savourer le processus.

Il y a des nouvelles chansons qui sont en train de germer. Et après ça, je vais disparaître pendant un bout. Puis j'arriverai à quelque chose de vraiment nouveau.

Voyez ici toutes les dates de spectacle à venir.