Michel Côté nous explique le secret de son succès

J'ai eu la chance de rencontrer Michel Côté cette semaine, dans le cadre de la tournée promotionnelle du film De père en flic 2, la suite du succès de 2009, qui prendra l'affiche le 14 juillet dans les cinémas du Québec.

D'emblée, je peux vous confirmer que cet artiste est tout ce qu'il semble être en entrevue et plus encore : un homme de coeur, sympathique, généreux et avec un charisme foudroyant.

Outre une intéressante discussion à propos du film dans lequel il tient la vedette avec Louis-José Houde et Karine Vanasse, l'artiste en a profité pour m'expliquer ce qu'est selon lui le secret de son succès. Et j'avoue que sa réponse est inspirante.

Bien sûr, pour avoir la feuille de route qu'il a, Michel Côté a travaillé très fort et s'est impliqué à toutes les étapes de chacun de ses projets, de la préproduction à la promotion. Mais il y a plus...

« Je vais te dire, tu as beau être la plus grande vedette au monde, avoir les plus grands succès au cinéma international, si tu es malheureux en amour et avec ta famille, tu n'es pas heureux. Ce n'est pas le vedettariat qui rend heureux, ça satisfait, mais ce n'est pas ce qui rend heureux. Il faut que tu sois aimé et que tu aimes, c'est important. Le bonheur, ce n'est pas que la carrière, il faut réussir les deux. Il y a combien de grands artistes qui se sont suicidés? Plein! Il faut avoir les deux! », indique avec justesse le comédien.

Michel Côté, qui a récemment dit adieu à son succès sur scène Broue, a annoncé qu'il prenait une pause dans la prochaine année, question de se concentrer sur sa famille et sa vie personnelle. Pas une mauvaise idée avant de faire un retour en force.