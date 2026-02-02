Accueil
Michel Bherer souligne ses 15 ans d'amour

« 15 ans ♥️ ».

Image de l'article Michel Bherer souligne ses 15 ans d'amour
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Michel Bherer a partagé ce week-end une photo avec son amoureux sur ses réseaux sociaux.

L'image, sur laquelle on pouvait apercevoir son visage collé à celui de son conjoint, portait la mention : « 15 ans ♥️ ».

Voyez la tendre photo ci-dessous.

Comme le journaliste de Noovo est très discret sur sa vie personnelle, nous ne connaissons pas l'identité de son partenaire de vie.

De nombreux collègues et amis de l'animateur des Débatteurs ont complimenté le couple suite à cette publication.

On joint notre voix à la leur pour féliciter les amoureux et leur souhaiter encore de nombreuses années de bonheur!

