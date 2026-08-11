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Michel Barrette partage une rare photo avec son fils Nicolas

Père et fils partagent la même passion.

Tournée de promotion de 23 décembre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Michel Barrette est le papa de quatre garçons. Le premier, Olivier, est un comédien connu au Québec [photos ici], le second, Martin, a sorti un album de folk acoustique et le petit dernier, Jonathan, partage son avis sur les différents bars de la ville de Québec qu'il visite via ses réseaux sociaux.

L'avant-dernier de la famille, Nicolas, né en 1992, fait carrière dans le monde automobile. Récemment, il a d'ailleurs annoncé qu'il allait compétitionner en NASCAR Canada Series, une étape importante de sa carrière. Les détails ici.

Le fier papa a posé ce week-end avec son grand garçon lors du Grand-Prix de Trois-Rivières.

« 3 victoires en 3 courses pour mon fils Nicolas Barrette au Grand-Prix de Trois-Rivières en Challenge Canada. Un super pilote, une super équipe ça donne de super résultats. Bravo mon Nick!!! et n'oublie pas, le meilleur s'en vient... 😀 », écrivait Michel lundi sur ses réseaux sociaux.

Voyez sa publication au bas de l'article.

On félicite Nicolas pour ces victoires!

Mentionné dans cet article

Photo de Michel Barrette
Michel Barrette

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