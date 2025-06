Mia de Star Académie gradue du secondaire

La jeune gagnante de Star Académie a obtenu son diplôme du secondaire ce week-end.

Sa très fière maman écrivait ceci sur les réseaux sociaux :

« 🎓 Elle l’a fait…terminer son secondaire 5! 💥

Des rires, des larmes et tellement de courage à travers tes 5 dernières années

Tu as grandi, résisté aux tempêtes, et trouvé ta voix une note à la fois 🎶— même quand le chemin semblait flou. 💫

Fière de la jeune femme forte, drôle et brillante que tu es. Non non je pleure pas 😭

La vie commence et je suis chanceuse de pouvoir être aux premières loges ✨

Je t’aime ❤️ »

Voyez une photo de Mia en compagnie de ses parents ci-dessous.

Mia fréquentait l'école secondaire de Neufchâtel, à Québec. D'ailleurs, pour les gens de la région, peut-être connaissez-vous l'entreprise de son papa : La mangue verte, une compagnie de traiteur bien connue dans la Capitale-Nationale.

Notons que Mia donnera quelques spectacles avec ses consoeurs et confrères académiciens dans les festivals cet été. Leur premier arrêt sera au Festivent de Lévis, le 2 août.