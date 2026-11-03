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Meriem de La maison des vilains avait l'un des plus beaux déguisements cette Halloween

On ne peut pas dire qu'elle n'a pas de la suite dans les idées.

Sur la photo : Meriem Houla
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Meriem a fait beaucoup jaser lors de son court passage dans La maison des vilains récemment.

À l'intérieur de la maison, elle s'était fait surnommer Cruella, un nom qu'elle a adopté avec plaisir.

Ainsi, pour l'Halloween cette année, la jeune femme a décidé d'enfiler la perruque noir et blanc de la vilaine des 101 Dalmatiens.

Voyez la photo au bas de l'article.

Le cuir, le manteau en fourrure et les gants rouges lui vont à merveille!

Mentionnons que Priscilla s'est, elle, amusée à faire sa propre version d'une scène culte de la franchise des films Scream. On la voit dans une chambre d'adolescente alors que Ghostface lui fait les ongles. À voir ci-dessous.

Les deux vilaines ont eu beaucoup d'humour en cette Halloween!

Mentionné dans cet article

Photo de Meriem Houla
Meriem Houla

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