Meriem de La maison des vilains avait l'un des plus beaux déguisements cette Halloween

Meriem a fait beaucoup jaser lors de son court passage dans La maison des vilains récemment.

À l'intérieur de la maison, elle s'était fait surnommer Cruella, un nom qu'elle a adopté avec plaisir.

Ainsi, pour l'Halloween cette année, la jeune femme a décidé d'enfiler la perruque noir et blanc de la vilaine des 101 Dalmatiens.

Voyez la photo au bas de l'article.

Le cuir, le manteau en fourrure et les gants rouges lui vont à merveille!

Mentionnons que Priscilla s'est, elle, amusée à faire sa propre version d'une scène culte de la franchise des films Scream. On la voit dans une chambre d'adolescente alors que Ghostface lui fait les ongles. À voir ci-dessous.

Les deux vilaines ont eu beaucoup d'humour en cette Halloween!