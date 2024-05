Mélissa Bédard pose avec sa magnifique grande fille pour la Fête des Mères

Pour la fête des Mères, Mélissa Bédard a partagé trois photos avec sa grande fille Laylia.

Les deux femmes posaient alors pour la marque de vêtements Penningtons.

Précisons que ce n'est pas que son aînée qui est mannequin, sa petite fille aussi a récemment été recrutée par une compagnie québécoise. Les détails ici.

En accompagnement des images, la chanteuse écrit ceci : « Chères mamans, aujourd’hui est une journée pour célébrer toutes les formes d’amour maternel qui nous entourent. Que vous soyez une mère présente, un ange veillant, une mère d’adoption, une grand-maman merveilleuse ou une belle-maman aimante, votre présence dans nos vies est un cadeau précieux.

Merci pour votre amour inconditionnel, votre soutien indéfectible et votre douceur infinie. Vous êtes des piliers de force et de tendresse, et nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que vous faites.

Joyeuse Fête des Mères à toutes les mamans exceptionnelles qui embellissent nos vies! »

Voyez les photos ci-dessous.