Mélissa Bédard partage un émouvant texte sur sa fille aînée

Ce samedi, la chanteuse et comédienne Mélissa Bédard a partagé sur sa page Facebook un touchant texte à propos de sa grande fille Laylia. Aujourd'hui âgée de 16 ans, celle-ci fait face à de grandes décisions pour son avenir, notamment en ce qui concerne sa scolarité.

En fait, après avoir signalé à sa maman son désir d'arrêter l'école, Mélissa a publié, avec l'accord de sa fille :

« Laylia, tout comme moi, a des difficultés à l’école et fait partie d’un programme d’apprentissage à besoins particuliers. L’an prochain, elle entamera des stages, quelque chose de super avantageux, un bon avant-goût du milieu du marché du travail. Elle pourra ainsi découvrir, explorer les possibilités qui s’offrent à elle et poursuivre ses apprentissages.

Par contre, depuis quelque temps, elle n’avait plus de passion pour l’école et pensait même à lâcher. Pourtant, elle adore sa prof et les élèves, et comme elle est une humaine extraordinaire, à l’écoute de l’autre, peu importe son milieu ou sa condition, elle est un beau modèle au sein de sa propre classe. Le personnel ne veut pas qu’elle quitte.

Bref, en route vers un petit voyage, je l’ai questionnée sur le sujet : « Pourquoi veux-tu lâcher l’école ? "Elle m’a répondu : « Tous mes amis qui étaient au régulier (secondaire 1) avec moi en secondaire auront leur bal de finissants l’an prochain… et je ne veux pas voir ça !" »

Touchée droit au coeur par les craintes et remarques de sa fille, Mélissa poursuit :

« Mon cœur a fendu en mille, parce que je me souviens qu’il n’y a pas si longtemps, j’étais dans la même situation qu’elle. On banalise souvent la portée de la glorification du bal de finissants pour ceux qui ne sont pas dans les normes (je suis aussi heureuse pour ceux qui y ont droit, ne vous trompez pas), mais pour ceux en situation d’échec ou en cheminement particulier, il n’y en a tout simplement pas.

Je ne sais pas comment les garçons le vivent, mais comme mère d’une grande de 16 ans… ouff, je trouve ça difficile. J’aimerais lui offrir ce petit moment, car la persévérance et la détermination qu’elle a eues méritent aussi d’être reconnues.

Je voudrais bien trouver les mots pour l’apaiser et lui dire qu’un bal, c’est juste un bal… mais elle attend ce bal depuis le jour où elle a entendu dire que, quand tu as ton diplôme et que tu entres dans le moule, tu as droit à ta soirée de star. »

Mélissa Bédard conclut ensuite son message en clamant que Laylia est sa reine au quotidien, cimentant l'amour qu'elle éprouve pour sa progéniture. « (P.S. La journée de mon bal mes amies m’avaient invitée… j’étais enceinte de toi, belle Lay.) »

