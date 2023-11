Mélanie Maynard se fait encore usurper son identité

Ne tombez pas dans le panneau si vous voyez circuler une annonce de style témoignage où une image de Mélanie Maynard est suivie d’un court texte voulant faire la promotion de produits du cannabis.

Alors que les médias travaillent fort pour se faire entendre, malgré le fil à retordre que leur apporte dorénavant les plateformes numériques, de plus en plus de trolls s’amusent à déformer, non seulement des nouvelles, mais aussi, de plus en plus, des publicités.

Dans sa plus récente publication, Mélanie Maynard, la vraie, partageait un appel à la vigilance. Voyez sa publication ci-bas. Le texte qui accompagne le carrousel d'images se lit comme suit : « Décidément les petits pas fins se multiplient ! 🚨🚫 ».

C’est la deuxième fois en quelques heures qu’elle s’exprime sur le sujet, comme son identité a également été usurpée par une page de fans. « Si jamais je vous écris en privé pour m’obstiner que c’est bien moi, ce n’est pas moi ! Qui plus est, si mon français est encore plus lamentable que d’habitude, c’est encore moins moi ! 😣 Merci à la vraie Josée Gagnon pour le signalement. #tannée », peut-on lire sous l’image.

Nous profitons de cette annonce pour vous inviter à combattre la désinformation en vérifiant à tout coup les sources des publications que vous consultez, ainsi que leur crédibilité.