Mélanie Maynard est en deuil

Le mois de novembre revêtira désormais une teinte encore plus sombre pour l'animatrice Mélanie Maynard, qui a annoncé ce jeudi une triste nouvelle à ses abonnés. Sa maman, Denise Ostiguy, est décédée.

Depuis de nombreuses années, Denise se battait contre la maladie d'Alzheimer. De façon ponctuelle, Mélanie partageait des nouvelles à ses abonnés concernant sa santé, nous permettant de suivre l'évolution de cette terrible condition. Plusieurs fois dans les médias, Mélanie Maynard s'était d'ailleurs ouverte sur le sujet, devenant une porte-parole remplie de bienveillance sur le sujet.

Par l'entremise d'une touchante rétrospective de ces moments mère-fille passés à ses côtés, où on voit notamment Denise en train de faire un casse-tête, l'animatrice indique :

« Notre belle Denise à choisi le jour de la fête des morts pour déposer la dernière pièce du casse-tête de sa vie. C’est fou comme, même alors qu’elle perdait les siens, elle à réussi à continuer à nous donner de magnifiques souvenirs. Bon voyage merveilleuse maman, vas enfin retrouver ton amoureux et ta première fille, merci pour tout, tu as été parfaite. Tu vois, cette fois, “le bon Dieu t’as pas oublié “. Et nous, on t’oubliera jamais. ❤️ Je t’aime Xx

Denise Ostiguy

1931-2026 »

Vous pouvez voir la vidéo en bas de cet article.

Nous souhaitons transmettre nos plus sincères condoléances à Mélanie, sa fille Rosalie Bonenfant, ainsi que toute la famille et les proches de Denise. Nous leur envoyons beaucoup d'amour et de douceur pour affronter les prochains jours.