Mélanie des Soeurs Boulay annonce un grand changement dans sa vie professionnelle

Authentique et toujours près de son public, Mélanie Boulay, la moitié des Soeurs Boulay, a annoncé ce lundi qu'elle effectue un grand changement dans sa vie professionnelle.

En effet, après avoir connu la gloire avec son duo musical Les soeurs Boulay, celle-ci a décidé de changer de registre et entreprend un retour sur le chemin des études. Elle explique :

« coucou. 🤍 petite ode aux moments de transition ou de flottement ou de changement. (pour ceux que ça intéresse, je retourne officiellement sur les bancs de l’université dans 2 semaines et je suis à la fois excitée et terrorisée donc voilà.) »

En trame de fond, Mélanie interprète la douce « Landslide » de Fleetwood Mac. Cette dernière s'est toutefois gardée de révéler le domaine dans lequel elle comptait étudier. Nous lui souhaitons néanmoins bonne chance dans ses études qui, comme on peut s'en douter, constituent certainement un saut dans le vide pour la chanteuse. Elle est un bel exemple pour tous ceux qui décident de retourner aux études à l'âge adulte. Vous pouvez regarder la publication complète en bas de cet article.

Ce retour sur les bancs d'école signifie-t-il la fin du populaire groupe? Ou du moins, une pause? Rien n'est moins sûr.

Le dernier album des soeurs Boulay, Échapper à la nuit, est sorti en 2022 et a connu un beau succès. Cependant, si les deux femmes publient bel et bien de façon régulière des mises à jour concernant leurs vies personnelles, il y a un moment qu'elles n'ont pas eu de projet commun; leur précédente tournée s'étant terminée à Montréal l'automne dernier. Nous avons ainsi bien hâte de découvrir la suite de leur carrière en duo. Aurons-nous droit à de nouvelles chansons bientôt?

Entre-temps, Stéphanie Boulay a dévoilé ce printemps son nouveau projet solo, l'album Est-ce que quelqu'un me voit? Il est possible de l'écouter sur les principales plateformes d'écoute.