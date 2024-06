Mel Charlot célèbre ses 10 ans de mariage (photos)

La danseuse et juge à Révolution Mel Charlot fêtait récemment ses 10 ans de mariage et ses 20 ans d'amour avec Stanley Milfort, un entraîneur spécialisé.

« Tu es tout pour moi ! Je t’aime plus que les mots ne peuvent l’exprimer. J’aime notre histoire et je remercie Dieu chaque jour pour toi et notre amour, et pour ne pas avoir abandonné l’un l’autre ! Merci pour ta patience, ton soutien, ton amour et tous les moments agaçants où tu veux faire une blague quand j’essaie d’être sérieuse. lol Je suis reconnaissante pour tous nos hauts et nos bas parce qu’ils sont réels et nous rendent plus forts et plus proches. Je t’aime bébé @coachmilfort Joyeux anniversaire de mariage! #Béni 🤎🇭🇹 », écrivait-elle sur Instagram.

Ensemble, les deux sportifs sont les parents du petit Matéo, âgé de 4 ans. Voyez-le dans une vidéo adorable au bas de l'article.

Mel Charlot tourne présentement la sixième saison de Révolution, qui mettra en scène uniquement d'anciens danseurs émérites de l'émission. On a déjà hâte de voir ça en septembre!

Mel sera aussi du spectacle de la Fête nationale sur les Plaines d'Abraham. Elle a d'ailleurs partagé une photo en répétition avec Mitsou, que vous pouvez voir ci-dessous.