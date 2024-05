McGilles décroche un nouveau mandat à la radio

Ce jeudi, la journaliste Monic Néron nous apprenait qu'elle animera l'émission 15-18, occupant la très convoitée plage horaire du retour à la maison sur les ondes d'ICI Première cet été.

En entrevue, l'heureuse élue dévoilait à notre équipe le nom de ses collègues, qui s'alterneront à ses côtés à titre de collaborateurs tout au long de la saison. Il s'agit de Chloée Deblois (étoile montante, elle est humoriste et animatrice et participe également à cette émission que vous adorez), de la chevronnée Sonia Benezra et enfin, du populaire chroniqueur MC Gilles. Depuis l'avortement abrupte de son contrat avec le 98,5, ce printemps, une actualité qui a fait le tour des manchettes, nul mandat n'avait encore été évoqué dans les médias concernant l'animateur. Rappelons qu'avant de joindre les rangs de Radio-Canada, Monic Néron était elle aussi une habituée de la station de Cogeco, ayant été une collaboratrice régulière de Paul Arcand pendant plus de 6 ans.

Jean-René Dufort viendra lui aussi donner sa couleur au 15-18 avec un segment chaque semaine. En exclusivité, nous apprenions par la bande que Jean-Philippe Wauthier sera lui aussi de la partie.

Bien qu'excitée par cette grande nouvelle, la pilote du projet ne se cache pas de son vertige face à l'idée de mener de front une émission de trois heures, en direct « [...] ça s'approche pour être le plus gros défi professionnel jusqu'à maintenant. En termes de charge, de rythme. Mais je pense que j'ai ça, l'espèce de chef d'orchestre en moi. »

Avec son indéniable charisme, l'habituée d'enquêtes et de projets à caractère social nous explique aussi qu'elle souhaite dévoiler toutes ses facettes d'animatrice, à travers cette émission qui tourne principalement autour de l'information. « Du plus sérieux au plus ludique, j'ai envie qu'ils découvrent ce qui, moi, me passionne. Il y aura de la musique. Il y aura de la nostalgie. » Après tout, quand le plaisir est au rendez-vous, c'est beaucoup plus agréable de se tenir au vent de l'actualité!

L'émission 15-18, animée par Monic Néron, sera à écouter sur les ondes d'ICI première dès le 24 juin prochain.