Maxime d'OD Chypre dévoile une photo avec sa nouvelle amoureuse

Le pilote d'avion Maxime, qui a quitté l'aventure OD Chypre en couple avec Julie-Pier, a dévoilé une photo avec sa nouvelle copine sur les réseaux sociaux cette semaine.

La très jolie jeune femme s'appelle Marika Melançon et elle est étudiante en médecine.

Voyez deux photos des amoureux dans la publication de Maxime au bas de l'article.

Mentionnons que Julie-Pier a, elle aussi, retrouvé l'amour. La récipiendaire du prix coup de coeur du public d'OD Chypre fréquente désormais un chanteur connu. Tous les détails ici.

Vous pourrez revoir Julie-Pier à la télé prochainement alors qu'elle sera de la distribution Les affranchies, qui suit le parcours de femmes humoristes qui en sont à différentes étapes de leur carrière.

La nouvelle saison d'Occupation Double reprendra le dimanche 6 septembre à 20 h.