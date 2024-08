Le premier week-end d'août est généralement le plus achalandé de l'été sur l'Île de Montréal, alors que les fans de musique se rassemblent pour assister au plus gros festival de l'été : Osheaga. Se faisant l'occasion idéale pour les adeptes de mode de sortir leurs plus beaux atours, les invités sont donc sur leur 31 pour venir chanter et danser.

La marque québécoise Girl Crush, particulièrement populaire auprès des stylistes et des créateurs de contenu, célèbre chaque année le début des festivités en convoquant les vedettes à se faire pomponner lors d'un événement assez unique, un « pré-festival » où tous peuvent réseauter, se faire pomponner par les coiffeuses et maquilleuses sur place.

Sur place ce vendredi, on y a croisé Maxence, l'ex-candidat très attachant que l'on a pu voir à l'émission Les traîtres. Son look, un top seconde-main, a retenu notre attention pour son unicité : il s'agit d'une jupe de tulle (oui oui, un tutu!) qu'il a porté tel un bandeau. On adore l'ingéniosité derrière cette alternative mode écolo (dernière photo de la galerie).

D'autres personnalités chouchous étaient aussi de la partie avec des tenues toutes aussi précieuses. On vous laisse les découvrir ci-dessous.