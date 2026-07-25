Mauvaise nouvelle pour le fils connu de Michel Rivard

Peu de gens le savent, mais l'auteur-compositeur-interprète Michel Rivard est le fier papa d'un chef cuisinier très populaire à Montréal, Antonin Mousseau-Rivard, né de sa précédente union avec l'actrice Katherine Mousseau.

Aux côtés de sa mère, qui assure la direction en tant que partenaire d'affaires, Antonin dirige le prestigieux restaurant Le Mousso et en assure la concoction de fabuleux mets. Très appréciée des foodies de la Province, l'adresse gourmande est rapidement devenue une destination de choix pour un repas en agréable compagnie.

Cependant, après plus d'une décennie d'existence, le duo a annoncé cette semaine que l'aventure gastronomique tirait à sa fin. Voici le communiqué émis sur les réseaux sociaux :

« Après 11 années d'existence, Le Mousso fermera ses portes le 22 août prochain. Nous sommes fiers de notre contribution à la gastronomie québécoise et reconnaissants envers nos clients qui nous ont suivis dans ce voyage gourmand ou la créativité était à l'honneur. Nous laissons la place aux plus jeunes qui ont évolués ou non à nos côtés et à nos mentors et amis qui continueront de faire grandir la scène culinaire au Québec. Il est temps pour nous de passer à autre chose. Nous tenons à remercier toutes les personnes et organisations qui nous ont soutenus, ainsi que tous ceux et celles qui ont travaillés avec nous au sein de cette très belle aventure.

Nous tournons la page avec émotion et fierté. »

Nous avons bien hâte de découvrir le prochain projet d'Antonin et de sa maman. D'ici là, le duo nous invite à ne pas manquer les derniers instants du Mousso et à utiliser tout chèque cadeau valide, le cas échéant.