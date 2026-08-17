Mathieu Gratton ému par un cadeau de son fils Benjamin

Chaque semaine, Mathieu Gratton et son fils Benjamin Gratton proposent du contenu intéressant sur leurs réseaux sociaux du Monde de Benjamin. Cette semaine, contrairement à l'habitude, c'est Benjamin qui insistait pour faire une vidéo avec son père.

C'est ainsi que le fils a tenté de surprendre son père en lui offrant des coussinets de ceinture pour la voiture.

Une simple offrande, mais qui a beaucoup ému le papa, qui n'a jamais vraiment reçu de cadeau depuis la naissance de son fils.

Il explique : « Moi je n'ai pas eu de bricolage de macaronis, de dessins quand il était à l'école. Je n'ai rien eu de ce qu'un papa régulier a quand ton enfant régulier est au primaire ou au secondaire, quand il fait des cadeaux, comme à la fête des Pères. »

Benjamin ajoute : « Je l'ai acheté quand je suis allé à Napierreville avec Tommy. Il y avait des courses de voitures. »

Fiston a montré à son père comment poser le tout dans la voiture, un beau moment père-fils.

Voyez la vidéo qui réchauffe le coeur ci-dessous.

En terminant, Mathieu ajoute : « Ça me touche tellement! Je n'ai jamais de cadeau. Je ne vis pas pour avoir des cadeaux, mais tsé, c'est ça... »

Rappelons que, pour ceux qui ne l'ont pas vue encore, la série documentaire Comme tout le monde, dans laquelle Benjamin Gratton apprend à vivre seul en appartement, est toujours disponible pour visionnement en rafale sur ICI Tou.tv. C'est fantastique!