Mathieu Dufour pose un geste altruiste envers une famille

Il a fait des heureux, c'est le moins qu'on puisse dire!

Image de l'article Mathieu Dufour pose un geste altruiste envers une famille
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Mathieu Dufour a raconté une anecdote touchante mardi sur les ondes de Rythme.

« [Samedi,] j'avais eu une grosse journée, j'étais fatigué et ça me tentait d'être en forme. Faque là, je vais me chercher un café pis je suis dans le line-up. À la table, en arrière de moi, il y a une famille qui est là, deux parents avec leur petite-fille. Je les entends parler avec une fille dans le line-up. Ils parlent de Benson Boone. La fille leur pose la question : est-ce que vous allez au show à soir? On y va, on est bien excités. La famille répond : "On aurait vraiment aimé ça, mais on a regardé. Les billets, ça coûte cher. On ne peut pas se le permettre".

Ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai trois billets de Benson Boone que je n'utilise pas dans mon application Ticketmaster [...] parce que je me suis fait inviter par une autre gang. »

Donc, après avoir reçu son café, il se dirige vers la famille et lui offre les trois billets : « Leur réaction! », poursuit-il. « J'ai des frissons. [...] La mère se met à shaker. La petite fille, ses yeux s'illuminent. »

Évidemment, ils acceptent l'offre de l'humoriste, mais comme le transfert des billets n'était pas simple, ils se présentent à la porte du Centre Bell pour les faire entrer.

Il enchaîne : « Les billets qui me restaient, c'était des billets dans la dernière rangée, dans le pit au Centre Bell, vraiment haut, avec des vues obstruées. Le lendemain, je leur écris : "Avez-vous passé une belle soirée? Tout a été correct?" »

La dame lui répond : « Après la troisième chanson, il y a un employé du centre Bell qui est venu nous voir. Il nous a dit : "Il reste de la place sur le parterre. Voulez-vous descendre sur le parterre? Elle m'a envoyé une photo de la distance qu'elle était de Benson Boone. À distance de bras! »

Sa coanimatrice Marjorie termine l'anecdote en disant : « Tout ça parce que tu écoutes les conversations des autres dans le line-up Mathieu! »

« Écoutez le monde autour de vous autres. Vous ne savez jamais ce que vous pouvez entendre », réplique Mathieu.

Écoutez l'extrait et voyez des photos de la famille en question ci-dessous.

