Mathieu Dufour dévoile un important changement dans sa carrière

Après avoir été découvert par les Québécois grâce à ses capsules en direct diffusées sur les réseaux sociaux pendant la pandémie de COVID-19, la carrière artistique de Mathieu Dufour a connu des envolées spectaculaires, qui l'ont amené à réaliser mille et un projets uniques.

Ces expériences médiatiques sont le fruit d'une collaboration entre l'humoriste et l'agence Feedback, qui le représente depuis plusieurs années. Les choses sont cependant sur le point de changer, Math Duff ayant annoncé ce vendredi sur ses réseaux sociaux que son association avec l'agence était désormais révolue.

L'artiste révèle que cette rupture professionnelle est le résultat d'un désir de sa part de « passer à autre chose, de me réapproprier certains aspects de ma carrière et de me laisser un peu d'espace pour réfléchir à la suite ».

Dans une publication sur Instagram, il déclare effectivement :

« Après 5 ans à développer ma carrière et vivre 1001 projets les plus fous et excitants les uns que les autres, j'ai pris la décision de mettre fin à ma relation de gérance avec l'agence Feedback. C'est une décision qui a mûri avec le temps et que je prends avec beaucoup de gratitude pour tout ce qu'on a accompli ensemble. »

Quant à la suite de la carrière de Math Duff sous les projecteurs, nous ne sommes pas inquiets. Ce dernier a su nous prouver l'étendue de sa créativité au cours des dernières années. Nul doute qu'il saura nous surprendre avec de nouveaux projets!

Par ailleurs, à la toute fin de sa publication, que vous pouvez consulter au bas de cet article, Mathieu rappelle à ses abonnés que la journée québécoise du steamé approche. L'an dernier, l’humoriste avait fait grand bruit en annonçant ce mouvement, en ralliant plusieurs stars québécoises à sa cause. On en parlait ici. Il mentionne au passage qu'il dévoilera plus d'informations à ce sujet ce dimanche soir, sur ses réseaux sociaux. Avis aux passionnés du hot dog!

Dans un autre ordre d'idées, rappelons que Mathieu anime quotidiennement le retour à la maison de Rythme FM dès 16 h, aux côtés de Marjorie Vallée, depuis janvier dernier.