Mathieu Dufour annonce un grand changement dans sa carrière

L'humoriste Mathieu Dufour annonce une triste nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux cette semaine, soit la fin prochaine de son mandat à la radio de Rythme FM, où il animait Le Retour avec Marjorie Vallée.

C'est une réflexion personnelle qui a conduit Math Duff au constat que la radio n'était peut-être pas pour lui. Ce faisant, il tire déjà sa révérence ce jeudi 26 février.

Il écrit : « Il y a un an, je me suis lancé dans le monde de la radio avec beaucoup d’enthousiasme.

Avec du recul, je réalise que ça correspond peut-être moins à l’idée que je m’en étais fait. Vous me connaissez : j’ai besoin que ça bouge, besoin de me réinventer et de constamment me lancer de nouveaux défis. C’est donc pour ces raisons que j’ai pris la décision de mettre fin à cette aventure.

Je tiens à remercier sincèrement Marjorie et toute l’équipe pour les beaux moments partagés au cours de la dernière année. C’est un bonheur de faire de la radio avec vous.

Merci également aux auditeurs et auditrices pour votre écoute et votre fidélité. Vous avez donné tout son sens à chaque moment que j’ai passé derrière le micro.

Enfin, merci à la direction de Rythme pour leur confiance.

La dernière de Mathieu Dufour : Le Retour sera diffusée le 26 février »

Voyez sa publication complète ci-dessous.

Nous lui souhaitons une heureuse suite et plein d'autres projets stimulants!

On le retrouve d'ailleurs dans la première saison de Nuls en chef, dans laquelle il est hilarant, diffusée les mercredis à 20 h sur les ondes de Noovo.