Maripier Morin rend un hommage émouvant à son frère

Le frère de Maripier Morin, Raphaël, est décédé le 9 juillet 2024 après un long combat contre la dépendance.

Afin de souligner ce triste anniversaire, l'animatrice a partagé en story une vidéo de son conjoint et de son frère qui jouaient de la musique dans son salon.

« C'est pas parfait, mais ça rend ça encore plus beau.

Ça fait 2 ans que j'ai pas entendu ta voix. Que je peux pas t'appeler pour te dire que Margot nage avec juste 2 hippos, que Henri va sur le petit pot. Mais surtout pour te dire que je m'ennuie.

Je t'aime chouchou. J'espère que tu nous vois d'où tu es. Que tu nous protège. Je pense à toi tous les jours. », écrit-elle.

Voyez sa publication ci-dessous.

Nous envoyons nos pensées les plus sincères à Maripier Morin et sa famille.

Rappelons que nous pourrons bientôt voir Maripier Morin au petit écran alors qu'elle animera la nouvelle émission La maison des vilains, qui promet d'être bouillonnante... c'est le moins qu'on puisse dire! Apprenez-en plus ici.