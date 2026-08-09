Maripier Morin partage de sublimes photos de ses vacances en famille

Il fait beau et chaud, et les personnalités connues ne profitent elles aussi pour s'offrir du bon temps en famille, loin des projecteurs.

Se faisant plus rare qu'à l'accoutumée sur les réseaux sociaux, l'animatrice Maripier Morin s'est toutefois permis une petite intrusion dans sa vie familiale et privée, alors qu'elle a partagé un carrousel de photos et de courtes vidéos, expliquant qu'il s'agissait de ses « plus belles vacances à vie ». Elle poursuit :

« Je publie pas souvent, j’ose espérer que c’est le signe que j’en profite pleinement. Mes plus belles vacances à vie. Avec eux. Tous ceux que j’aime. J’ai le coeur rempli, la tête pleine de souvenirs, les doigts encore collés de guimauve. »

Sur les photos, on peut voir son conjoint Jean-Philippe Perras et leurs deux enfants, Margot (née en 2022) et Henri (né en 2024), en train de profiter de beaux moments avec la famille de cette dernière. En effet, même si ce n'est pas mentionné, on devine que c'est tout près du lac Pohénégamook qu'ils ont choisi de se ressourcer, là où la famille Morin a l'habitude de se réunir depuis sa plus tendre enfance.

Découvrez les photos en bas de cet article.

Ces vacances arrivent à point nommé pour Maripier Morin, elle qui s'apprête à connaître un automne fort chargé en projets professionnels. D'abord, nous aurons le plaisir de la voir à l'animation d'une nouvelle compétition/téléréalité, La maison des vilains. Dans cette proposition unique et exclusive à Crave, 10 des pires vilains de la télé québécoise sont réunis sous un même toit et doivent relever d'intense défis, afin de remporter 25 000 $ et le titre de super-vilain.

Nous la retrouverons aussi un peu plus tard, à l'automne, dans une nouvelle et troisième saison de Tentations au soleil, également sur Crave.