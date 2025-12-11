Maripier Morin formule un souhait pour son retour à la radio en janvier

Dans le cadre de la sortie des deux premiers épisodes de la deuxième saison d'OD Tentations au soleil, nous nous sommes entretenus avec Maripier Morin. Nous en avons alors profité pour lui demander qui elle aimerait avoir comme coanimateur ou coanimatrice en janvier aux Filles du Lunch.

Celle-ci nous dit que son souhait serait de revoir Sébastien Benoît à ses côtés.

« J'adore travailler avec Sébastien. Je trouve qu'il fait une très bonne "grosse fille du lunch". Je trouve qu'on est un match improbable, mais qui fonctionne super bien. Je sais que ce n'est pas une fille, mais en même temps, Sébastien, c'est tellement un visage qui est emblématique chez Rythme. Il est là depuis, je pense, 23 ans. Les gens aiment sa voix. C'est un papa qui est très impliqué. Je trouve qu'on entend quelque chose de Sébastien dans les dernières semaines qu'on n'avait jamais entendu. Lui, c'est un animateur qui est habitué à mettre la lumière sur les autres. Moi, je braque le projecteur sur lui et il accepte bien de se livrer et de s'ouvrir. Je trouve ça super intéressant. Il est extrêmement généreux. Je trouve qu'on navigue bien ensemble. C'est sûr que j'ai beaucoup de plaisir en ce moment. »

Est-ce une possibilité de revoir Sébastien Benoît derrière un micro à Rythme le midi en 2026? « Moi, j'aimerais beaucoup ça », nous dit Maripier. « Après ça, est-ce que son horaire peut lui permettre ça? Il a un horaire de politicien. Je ne sais pas si c'est possible. »

Marie-Ève Janvier

Maripier Morin nous dit aussi ne pas avoir de contact avec son ancienne collègue. « Je n'ai pas de nouvelles de Marie-Ève, mais mon autre chum a croisé le sien à la radio », nous confie-t-elle. « Je pense qu'elle prend soin d'elle. Je pense qu'elle fait toutes les bonnes choses. Je lui laisse son espace, parce que je pense que dans un moment comme celui-là, c'est important de se recentrer et de se couper des réseaux sociaux, du contexte de travail. Mais je pense qu'elle sait que je l'aime, que j'envoie toutes les meilleures énergies du monde et que je suis là si elle a besoin. »