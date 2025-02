Maripier Morin et Jean-Philippe Perras dans une publicité pour le Super Bowl

Cette année, Pretty Ugly, Phil & Fred et MOX Mocktails, trois compagnie québécoises, ont allié leur force afin de créer une publicité pour le Super Bowl.

« Faire une pub au Québec, pour des petites start-ups, c'est difficile. On n'a pas les budgets des grosses entreprises qui sont déjà bien établis. En nous jumelant, ça nous donnait une force de frappe et le budget nécessaire pour se payer une vraie belle pub professionnelle », nous indique Maripier Morin, fondatrice de MOX.

« On n'est pas sans oublier que le Superbowl, c'est le moment dans l'année où les pubs sont les plus regardées, où les gens consomment aussi beaucoup en lien avec cette journée-là qui est très importante dans le cœur des sportifs. Puis bien, il y en a des belles alternatives avec des produits québécois », ajoute-t-elle.

On voulait faire une espèce de proposition de package. D'où la pizza, les chips, les nachos, les salsas et avec un produit sans alcool parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Québec, c'est le défi 28 jours. Il y a bien du monde qui ne boit pas.

« C'est une espèce de pub chorale où on se promène d'une marque à l'autre. Il y a plein de caméos. » En plus des fondateurs des propriétaires de toutes les entreprises, on retrouve l'humoriste Dave Gaudet, l'animateur de radio Phil Branch et le conjoint de Maripier, l'acteur Jean-Philippe Perras.

Voyez la publicité au bas de l'article.

La publicité est présentée uniquement sur le web. Imaginer se payer un spot de 30 secondes pendant le Super Bowl, même au Canada, c'était inconcevable. « Je ne pense même pas que ça fait partie d'un rêve à court-moyen terme », indique Maripier.

L'entrepreneuse se dit évidemment concernée par la situation entre le Canada et les États-Unis. « Je suis ébranlée et je me dis : nous on avait des yeux sur ça, expandre aux États-Unis et là on fait comme : "ok, mais je ne pense pas que c'est ça qu'on va pouvoir faire bientôt". Donc nous on va mettre nos énergies sur le Canada anglais et ça va être ça, pour le moment. »

À noter que les boissons MOX proposent quatre variétés de cocktails sans alcool pour combler tous les goûts. Elles sont en vente dans tous les IGA, à l'unité, en 4 packs et en Mix Pack.