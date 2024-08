Maripier Morin et Étienne Boulay commentent la perte soudaine de leur emploi

Cette semaine, nous apprenions que la station WKND 99,5 Montréal « n'existera plus dans sa forme actuelle ».

Ainsi, plusieurs animateurs vedettes, dont Étienne Boulay, Pascal Morrissette, Alexandre Barrette et Maripier Morin, ont soudainement perdu leur micro.

Cette dernière écrivait sur ses réseaux sociaux : « Tellement eu de fun avec eux. C'est ce qui rend cette nouvelle encore plus triste. Merci pour tout mes garçons d'amour. » Maripier travaillait avec Patrick Langlois, Vincent Dessureault et Maxime Roberge.

Étienne Boulay a aussi commenté la nouvelle avec émotion : « Le défi de lancer une nouvelle station de radio dans le plus grand marché francophone au pays était de taille, et je salue le courage et l’audace de Jean-François Leclec, Nicolas Leclerc et Steven Croatto. C’était David contre Goliath. Une petite radio indépendante affrontant les géants. On y a cru jusqu’au bout. » Lisez son message complet dans la publication au bas de l'article.

Pascal Morrissette, lui, écrivait ceci : « On a fait de la solide radio! Quelle belle liberté on avait! C’était familial comme ambiance. Je perds une gang en or. » Son texte complet est aussi disponible dans sa publication ci-dessous.

À noter que WKND 99,5 Montréal n'est pas complètement mort, mais sera transformé. « Restez à l'affût! », nous dit la publication officielle de la chaîne.