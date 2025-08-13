Maripier Morin dévoile des photos de sa nouvelle maison de rêve

Il y a quelques mois, nous avions le plaisir d'apprendre que Maripier Morin et son conjoint, le comédien Jean-Philippe Perras, sont au coeur d'un tout nouveau docuréalité, Les Morin-Perras sous le même toit, qui présente leurs démarches pour rénover leur maison de Granby en une bâtisse bigénérationnelle. Le but? Remettre au goût du jour et agrandir une demeure qui, à terme, réunira sous un même toit Jean-Philippe, Maripier et leurs deux enfants, ainsi que les parents de l'acteur.
De premières images de l'émission familiale, qui comptera 10 épisodes de 30 minutes chacun, avaient d'ailleurs été présentées récemment sur les réseaux sociaux.
C'est ainsi, avec une curiosité non dissimulée, que l'on découvre des photos de certaines pièces de la maison fraîchement rénovée. Et c'est absolument magnifique! C'est que le couple chouchou a décidé de faire affaire avec l'entreprise Luminaire Authentik pour assurer l'éclairage de leur domicile. Sur les réseaux sociaux, la compagnie en question a ainsi décidé de présenter un premier aperçu d'une chambre d'enfant, d'une salle à manger et d'une salle de bain. Voyez les photos ci-dessous.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que le couple Morin-Perras a l'amour de la décoration, avec des matériaux nobles et des couleurs douces. On a désormais très hâte au dévoilement complet, qui sera diffusé dans l'émission en 2026. D'ici là, on continue de surveiller les réseaux de Maripier, qui pourraient fort bien nous gâter en partageant quelques clichés de sa luxueuse maison...
Celle-ci sera d'ailleurs de retour à la barre d'OD Tentations sous le soleil l'automne prochain sur Crave. En plus de ce mandat taillé sur mesure pour l'animatrice, Maripier occupera également un siège parmi le panel de collaborateurs d'OD Extra, qui sera cette année animé par Kim Rusk. De prochains mois qui s'annoncent particulièrement occupés pour la femme d'affaires!
Les Morin-Perras sous le même toit sera diffusé en 2026 en simultané sur Canal Vie et Crave.