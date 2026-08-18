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Entrevue

Maripier Morin commente ses retrouvailles avec Marie-Ève Janvier à la radio

« Je pense que demain, ça va être notre premier vrai show de la saison. Aujourd'hui, c'était un accident de char. »

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Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lundi midi, Maripier Morin et Marie-Ève Janvier étaient de retour aux commandes des Filles du lunch pour une nouvelle saison.

Les deux femmes étaient réunies, alors que Marie-Ève reprenait officiellement le boulot après plusieurs mois d’absence pour prendre soin de sa santé.

« On était tellement délinquantes », nous confiait Maripier lors du visionnement du premier épisode de La maison des vilains lundi, qu’elle anime avec brio.

Je pense que demain, ça va être notre premier vrai show de la saison. Aujourd'hui, c'était un accident de char.

Elle ajoute : « À un moment donné, on était rendues qu'on se parlait de nos utérus. On était tellement à gauche! Mais on a eu tellement de plaisir. Je pense qu'on était fébriles, toutes les deux. Ça a dépassé nos attentes. »

La chimie que les deux femmes partagent à la radio n'est pas forcée, au contraire. « Je pense que la fondation d'amour qu'on a, Marie-Ève et moi, c'est extrêmement précieux. Un match comme ça, ça arrive une fois dans une vie. Le micro s'allume et c'est du feu de Dieu. On n'a même pas besoin de se regarder. C'est naturel. Ça se fait tout seul. »

Avec la radio tous les midis et les enfants, Maripier Morin a une vie bien remplie. « Avec l'âge et l'expérience, je fais de meilleurs choix », nous disait-elle lundi soir. « Moi, je travaille dans le temps que mes enfants sont à la garderie. Je travaille entre 8 h du matin et 3 h 30. À 3 h 40, je suis dans le parking de la garderie. Quand ils sont couchés, oui, j'en fais des courriels et je fais ma recherche pour la radio, mais [...] je prends seulement les contrats que je peux rentrer là-dedans. Si ça ne rentre pas, je ne le prends pas. »

L'animatrice nous précise aussi que le 5 octobre prochain, elle s'envolera pour le Panama, où elle tournera la prochaine saison de Tentations au soleil.

Les deux premiers épisodes de l'étonnante téléréalité La maison des vilains seront offerts sur Crave dès mercredi.

Mentionné dans cet article

Photo de Maripier Morin
Maripier Morin
Photo de Marie-Ève Janvier
Marie-Ève Janvier

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