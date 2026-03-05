Mario Pelchat annonce une pause professionnelle pour prendre soin de sa santé

La dernière année n'a pas été facile pour Mario Pelchat, avec son combat contre la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour obtenir le droit de donner des spectacles dans son propre vignoble, la fatigue que cela a occasionnée et des problèmes de santé qui se sont invités dans la partie. C'est ce que le chanteur et entrepreneur a raconté au magazine 7 jours, dans une entrevue à coeur ouvert.

Dans celle-ci, il explique qu'il a décidé de prendre une année sabbatique, pour se donner le temps de guérir. Il souffre de problèmes d'essoufflement inexpliqués, qui l'empêchent de chanter comme il l'a toujours si bien fait.

Il dit : « J’ai eu – et j’ai encore – des problèmes de respiration, au point où j’ai de la difficulté à parler. J’ai consulté tous les médecins possibles et imaginables pour finalement me faire dire qu’il n’y avait rien d’anormal sur le plan physique. Je me suis dit qu’il devait bien y avoir autre chose. J’ai donc commencé une thérapie, afin de trouver ce qui ne va pas. Ça me fait du bien et je pense que ça va donner des résultats positifs. »

Il explique aussi avoir apporté des changements à sa vie : « En revenant de vacances, j’ai décidé de me prendre en main : je me suis trouvé un entraîneur et j’ai commencé à suivre un plan alimentaire. J’ai aussi coupé l’alcool. Je ne buvais pas tant que ça, mais quand tu as un vignoble dans ta cour, tu n’as qu’à étirer la main et le vin est là. J’ai aussi commencé à faire de l’ordre dans mes papiers, dans mes affaires, dans mon bureau. »

Lisez l'entrevue complète ici.

Nous souhaitons à Mario de recouvrer la santé et l'énergie qui l'ont toujours animé!

Nous pouvons continuer de le suivre à La voix, alors que nous en sommes désormais à l'étape des Duels, les dimanches sur les ondes de TVA.