Marina Orsini titille ses fans avec un mystérieux projet secret

Depuis son départ des ondes au printemps dernier, alors qu'elle était à la barre de 5 chefs dans ma cuisine, Marina Orsini se fait plus discrète dans les médias.

Bien qu'elle soit effectivement apparue dans quelques entrevues ici et là, cela fait un certain moment que nous n'avons pas eu vent d'une nouvelle proposition de sa part. Il semble toutefois que les choses soient sur le point de changer, à en croire une récente série de publications toutes plus mystérieuses les unes que les autres, que l'animatrice et comédienne distille sur ses réseaux sociaux au gré de ses envies.

En mettant côte à côte les photos, on découvre que le nouveau projet s'intitule en fait Reconstruire les saisons. Bien que nous ignorons ce qu'il en est réellement, on ne peut s'empêcher de spéculer. Serait-ce un album de chansons originales? Une biographie? Un balado? Chose certaine, les internautes sont nombreux à tenter de deviner ce que Marina pourrait bien être en train de mijoter... et la thèse d'une incursion dans le domaine musical est loin d'être écartée :

« Une nouvelle participation à une série, ou encore une animation de télé...peu importe tu vas être une championne Bon Samedi Marina ⚘️ »

« Un album ??? 🎶🎵🎶🎶🎤 J'adorais ça Tu as une très belle voix 🩷🌷🩷 »

« Cest sûrement un album de chansons 🥰 »

« Dans une entrevue tu vas déjà dit en parlant d'un album, que c'est clair que je ne mourrai pas sans avoir fait ça, ) j'ai dit ça je dis rien 😂😉😘 »

Fort heureusement, nous n'aurons pas à attendre bien longtemps avant de découvrir la nature du projet, car sous l'une des photos, Marina inscrit « 02-2025 », laissant supposer un dévoilement en février prochain. Il faudra donc rester à l'affût d'ici là!

