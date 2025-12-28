Marina Bastarache fait d'étonnantes révélations sur la maternité

Ce lundi, Marie-Claude Barrette recevra au micro de son balado Ouvre ton jeu la comédienne Marina Bastarache. Cette dernière, qui est la conjointe de Lou-Pascal Tremblay, a accepté de se livrer à coeur ouvert sur un sujet qui la touche tout particulièrement : la maternité.

D'entrée de jeu, celle-ci affirme, dans un extrait vidéo de l'entrevue, relayée sur les réseaux sociaux : « On va dans du deep. » Elle précise ensuite sa pensée :

« Ma plus grande peur. Parce que c'est une nouvelle peur. J'ai peur de ne pas être capable d'avoir un enfant. Pas que je m'essaie en ce moment, pas du tout, mais on dirait que j'ai vu mon âge arriver, mon 35 ans. Ça a fait ding! ding! Tu vas avoir 35 ans, on appelle ça à partir de maintenant une grossesse gériatrique. Je vais tu être capable d'avoir un enfant ou je ne serai pas capable? »

Marina explique ensuite d'où lui provient son désir d'avoir un jour des enfants. Elle dit :

« Quand j'étais jeune, j'étais certaine que je voulais avoir des enfants, parce que moi j'ai un frère, une soeur, qui sont la prunelle de mes yeux, encore aujourd'hui. Ça fait que je me dis : "C'est sûr que je veux des enfants puis je veux une grande famille." Ça, c'était moi plus jeune. Puis, à un moment, j'ai découvert que je voulais ça pourquoi? Je voulais ça parce que je voulais être aimée. Pas parce que je voulais redonner, parce que je voulais aller chercher de l'amour. Un amour inconditionnel. Il y aura toujours quelqu'un qui va m'aimer. C'était vraiment plus comme égoïste, je vais dire, comme pensée, c'était parce que moi, j'avais un manque justement. Après ça, je suis allée en thérapie, j'ai découvert ben des affaires sur moi, puis là j'ai fait : "Oh non, non, non, je ne veux pas d'enfant." [...] Puis là je partais dans mes peurs. »

Dans la section des commentaires, plusieurs internautes ont expliqué ressentir les mêmes sentiments que Marina. L'animatrice Marie-Soleil Michon s'est d'ailleurs exprimée en des termes plus qu'évocateurs : « Très belle et pertinente réflexion de Marina, tout le monde devrait faire cette introspection avant de se reproduire. »

Le Ouvre ton jeu de Marina Bastarache sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute dès ce lundi.