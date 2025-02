Marilou réagit de façon remarquable à une insulte plutôt violente

Mardi, Marilou partageait un commentaire qu'elle avait reçu sur ses réseaux sociaux.

« Connasse à grosses babines!! », écrivait un internaute.

« Je fais zéro pitié et je ne veux pas attirer la compassion envers moi. Moi, je vais bien.

Mais je tiens à dire qu'à chaque fois que je partage une nouvelle vidéo de recette ces temps-ci : je me fais insulter! Parfois c'est plus fort que moi et je vais voir le profil de ces personnages. Je découvre des mamies, des papas, des frères.

Suggestion de sujet de discussion en famille ce soir autour de la table : la civilité », indiquait-elle en story.

Le lendemain, elle dévoilait une photo qu'un de ses amis lui a fait parvenir suite à sa publication. Voyez l'image ci-dessous.

On peut dire que Marilou a le sens de l'humour et ne se laisse pas intimider par les détracteurs mamies, papas et frères de ce monde!

À noter que c'est sous une publication de gâteaux moelleux au chocolat à base de mayonnaise qu'elle a reçu cette attaque personnelle.

Rosalie Bonenfant a commenté la vidéo en disant : « Bombasse multitask efficace pleine de classe à grosses babines ❤️ »

La fondatrice de Trois fois par jour a reçu beaucoup d'appui de sa communauté : « Je te confirme que je suis une méga CONNASSE moi aussi car je met aussi de la mayonnaise dans mes muffins 👌🏻😅 », disait une influenceuse.

Et si, pour contrer la haine, on faisait tous la recette de gâteau à la mayonnaise de Marilou? Grand geste pacifique délicieux! 🤭