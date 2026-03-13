Marilou change de tête et c’est magnifique

Cette semaine, la chanteuse et femme d’affaires Marilou est passée chez le coiffeur et a opté pour un tout nouveau look. Dans une vidéo révélée sur la page Instagram de l’artiste capillaire Marcus Villeneuve, on peut effectivement voir la célèbre maman en train de s’offrir une nouvelle tête, elle qui porte désormais les cheveux plus courts qu’à l’habitude.

À mi-chemin entre le clavicut et le bob long, la coupe n’est pas sans rappeler celle que Véro s’est offerte, l’automne dernier, en plus court.

Mentionnant au passage que cela fait environ 1 an que Marilou n’est pas passée chez le coiffeur, celle-ci explique être prête pour un changement. Avec une couleur inspiration « flat white avec un peu de lait de champignons », Marcus lui offre un véritable changement qui lui va à ravir, et qui s’inspire des tendances actuelles. On aime!

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Côté affaires, c’est avec une grande joie que Marilou a annoncé le mois dernier le lancement de deux nouveaux produits dans sa gamme de prêt-à-manger, chez Trois fois par jour. Il s’agit d’une tarte au chocolat noir et fleur de sel, ainsi qu’une tarte au sucre et fleur de sel. Dans une récente publication, elle avoue que le choix entre les deux ayant été trop difficile, son équipe a été obligée de mettre les deux sur le marché. On ne s’en plaindra pas!

En somme, pour du contenu culinaire décadent, qui nous met l'eau à la bouche à tout coup, on ne doit pas hésiter à consulter son site web Trois fois par jour.