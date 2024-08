Marie-William, la fille de Patrick Bourgeois, éblouit la galerie avec sa tenue à Osheaga

Avec un sourire qui trahit toute sa bonté, il est difficile de nier que Marie-William Bourgeois a hérité du charisme de son papa, le feu chanteur des BB, Patrick Bourgeois. Il faut dire qu'elle tient aussi de l'élégance de sa maman, la mannequin Mélanie Savard.

Comme Ludovick Bourgeois, son frère, et leur sœur Pénélope, qui oeuvre dans les arts visuels, Marie-William Bourgeois évolue elle aussi dans le domaine artistique. Ça coule peut-être dans son sang, mais elle met à profit sa créativité pour créer son propre chemin. Âgée d'à peine 21 ans, la lumineuse jeune femme met à profit ses idées comme directrice artistique pigiste et retoucheuse photo. Également mannequin professionnelle, on peut dire que son parcours est multidisciplinaire et très intéressant! Chose certaine : son sens du style est inimitable! Voyez son look d'Osheaga au bas de cet article.