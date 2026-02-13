Marie Soleil Dion annonce être en amour

L'animatrice et comédienne Marie Soleil Dion a récemment fait des confidences sur sa situation amoureuse, dans le cadre du balado Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette. En effet, celle-ci indique à l'animatrice avoir retrouvé l'amour auprès d'une femme.

Elle confie d'emblée à ce sujet : « Aujourd’hui, je suis avec une fille, puis j’ai le privilège, avec de gros guillemets, d’être "straight passing". J’ai toujours été avec des gars puis des filles, notre entourage l’a toujours su, mais le public ne l’a jamais su, et j’ai l’air straight. »

Puis elle ajoute : « Moi, je sors avec une fille, je suis gaie, tu sais. Donc, je n’ai pas envie de faire semblant que je ne le suis pas, je n’ai pas envie de cacher ça. »

Marie Soleil a en ce sens dévoilé le nom de son amoureuse, qu'elle fréquente depuis six mois, en indiquant comment elle souhaitait continuer à mener sa vie amoureuse : « «Idéalement, je resterais avec la conjointe que j’ai parce que je l’aime vraiment et nous sommes très amoureuses, mais si je ne suis plus avec Amélie, je serai seule ou avec une autre femme. »

À propos de cet entretien à coeur ouvert, Marie-Claude Barrette écrit : « Cet épisode d’Ouvre ton jeu m’a profondément touchée. J’ai découvert une femme de convictions, une amoureuse de la vie dotée d’une grande générosité. Marie-Soleil y aborde, entre autres, l’affirmation de soi, la période de transition qu’elle a vécue, la maternité, la créativité, l’impact de l’improvisation dans sa vie et sa carrière, ainsi que l’amour. »

Notons que Marie Soleil Dion a fréquenté le comédien Louis-Olivier Mauffette (voir ses photos ici) jusqu'en 2023. Ensemble, ils ont eu un fils, Léon.

Voyez l'épisode en question ci-dessous.

Nous souhaitons tout le bonheur du monde à Marie Soleil et Amélie!

Rappelons que nous retrouvons l'animatrice chaque semaine à la barre de L'amour est dans le pré, téléréalité amoureuse diffusée les jeudis à 20 h sur les ondes de Noovo.

Quant au balado Ouvre ton jeu, vous pouvez retrouver tous les épisodes ici.