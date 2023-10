Marie-Mai épate en couverture du ELLE Québec

La chanteuse Marie-Mai figure en couverture du magazine ELLE Québec pour l'édition du mois de Novembre.

Le résultat est absolument épatant, comme vous pouvez le constater sur l'image ci-dessous.

Marie-Mai indique sur ses réseaux sociaux :

« Très heureuse de me retrouver sur la couverture du ELLE QUÉBEC pour le numéro de novembre! 🖤

On a eu beaucoup de plaisir à jouer avec les looks, les couleurs et les émotions. En kiosque ce jeudi 19 octobre! »

Rappelons que Marie-Mai a annoncé la semaine dernière sa participation à un spectacle réunion des premiers candidats de Star Académie, en 2003.

Les détails concernant ce spectacle se trouvent ici.

On peut aussi la voir actuellement dans les salles de cinéma du Québec dans le film Testament de Denys Arcand. Elle y a hérité de son premier rôle sur grand écran.