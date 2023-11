Marie-Élaine Thibert pose avec sa grande fille et souligne son anniversaire

La chanteuse Marie-Élaine Thibert a partagé des photos de sa fille, Marie-Félix, sur ses réseaux sociaux.

La jeune fille a eu 11 ans le 24 novembre dernier.

« Cette année je me suis vraiment dit que je perdais mon bébé 😢 mais je suis tellement reconnaissante et heureuse de la voir grandir tout en beauté avec de belles grandes valeurs et un pas pire caractère de *** pour affronter la vie. 11 ans, c’est de donner à boire à sa poupée tout en regardant des vidéos Tik Tok! C’est aussi d’être toute sale quand elle finit de manger mais, de se faire matin et soir sa routine du « Skin Care ». Elle me rend fière, elle m’impressionne. C’est ma belle grande fille ❤️ », écrit la fière maman sur Instagram.

Voyez les photos au bas de l'article.

Rappelons que Marie-Élaine Thibert remontera bientôt sur scène avec les participants de la première édition de Star Académie afin de fêter les 20 ans de la compétition de chant. Apprenez-en plus ici.