Marie-Claude Barrette pose en lingerie pour une bonne cause

Marie-Claude Barrette a récemment participé à la campagne « Je suis plus que » de l'entreprise Lingerie Emma.

L'initiative de sa fondatrice, Emma Dunn veut que les femmes se libèrent des étiquettes. « À vous, mesdames, je vous dis ceci : affichons nos 1001 facettes et crions "Je suis plus que" », indique-t-elle.

L'entrepreneure a réuni quelques personnalités du monde artistiques, dont Marie-Claude Barrette, pour poser en lingerie.

« [...] jamais je n’aurai osé m’exposer en lingerie féminine jusqu’à ce qu’Emma Dunn me propose de faire partie de sa campagne "Je suis plus que". J’ai hésité deux minutes, vous allez comprendre pourquoi. Elle me dit : "ça va être super beau, cinq filles en lingerie". Vous dire comme je suis prude… me faire photographier en sous-vêtements, jamais cela n’est venu à mon esprit. J’ai pris un grand respire et j’ai dit "oui" parce que j’ai une grande confiance en Emma qui en fait tant pour les femmes », écrit l'animatrice sur ses réseaux sociaux.

Elle ajoute : « Entre le jour où j’ai accepté et la séance photo, j’étais extrêmement nerveuse. Arrivée sur place, Emma Dunn, Saskia Thuot, Kim Richardson, Lulu Hughes et Tyo étaient là, nous étions ensemble. J’ai senti une immense solidarité féminine. La gêne est tombée et je me suis sentie libre devant la lentille de l’excellente photographe Andréanne Gauthier. »

Voyez son magnifique portrait, ainsi que les photos de groupe et individuelles de ses comparses ci-dessous.

Les six mannequins ont reçu beaucoup d'amour sur les réseaux sociaux d'autres femmes qui se réjouissent de voir leurs consoeurs assumer leur apparence.

« Je suis plus que les mots qui m'ont blessée, plus que la taille de mon pantalon. Plus qu'un corps, avec tout son vécu. Plus que la job que j'occupe. Plus qu'une épouse, une belle fille, une maman. Je suis plus que ça. » - Emma Dunn