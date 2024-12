Marie-Christine Proulx foule un tapis rouge avec ses enfants

C'est en 2009 que le Cirque du Soleil dévoilait OVO, une production de grande ampleur qui présentait sous un nouveau jour le monde caché des insectes grouillant sous nos pieds. 15 ans plus tard, le spectacle effectue un bref retour à Montréal, au Centre Bell, dans une version revisitée et toujours plus impressionnante.

Ce vendredi, plusieurs vedettes étaient réunies pour assister à la première de la série de représentations, à commencer par l'animatrice Marie-Christine Proulx. Celle-ci était d'ailleurs très bien accompagnée, alors en compagnie de son conjoint Maxime et de leurs deux enfants, Thomas et Emma. Deux artistes du spectacle se sont également joints à eux, pour un portrait aussi mémorable que ludique, que la principale intéressée a partagé sur ses réseaux sociaux. Voyez la photo en question ci-dessous.