Marie Carmen en deuil

Cette semaine, la chanteuse Marie Carmen a annoncé une bien mauvaise nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux. En effet, celle-ci a indiqué qu'elle était en deuil d'une personne très chère, son amie Sass Jordan. Si les deux femmes ont su atteindre le firmament en solo, elles ont débuté leur carrière ensemble, dans le groupe pop-rock The Box.

Très populaire dans les années 80, le groupe s'est par la suite dissous, permettant à la rockeuse canadienne Sass de toucher de nouveaux sommets. Son décès, constaté le 3 octobre dernier à l'âge de 63 ans, fait suite à une série d'annulations de spectacles en septembre dernier. De graves ennuis de santé avaient alors été évoqués.

Son ancienne partenaire de carrière Marie l'a salué sur les réseaux sociaux, dans un message très émouvant. Elle écrit :

« Mon cœur vient d’exploser d’un immense chagrin. J’apprends à l’instant le décès de ma précieuse complice des années The Box, Sass Jordan. J’offre mes plus chaleureuses condoléances à sa famille, à ses proches et à ses nombreux fans. Une pensée toute spéciale à mes amis The Box. Mon coeur bercera éternellement tous ces beaux souvenirs. Lumière sur toi, ma Sass. »

Nous souhaitons transmettre à notre tour nos sincères condoléances à la famille et aux proches de Sass, ainsi qu'à ses fans. Le rock de chez nous perd un grand nom de la musique, dont l'irrésistible oeuvre continuera certainement à résonner dans le coeur des rockeurs pendant très longtemps.