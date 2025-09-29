Marie-Annick Lépine se blesse ce week-end

Sur ses réseaux sociaux ce week-end, la chanteuse Marie-Annick Lépine a partagé des photos d'elle avec le visage tuméfié.

Dans une publication sur Instagram, elle explique qu'il s'agit d'une blessure qu'elle s'est faite lors d'un tournoi amical de balle-donnée du Collège de l’Assomption.

Elle décrit l'évènement ainsi :

« Se placer "rover" pour l’équipe adverse, bien se positionner dès le contact de la balle pour la recevoir, mais de tellement mal la juger que ton nez l’attrape avant ton gant…

Pisser le sang tout en disant "au moins je l’ai attrapée". Mes collègues de crier l’aide d’une infirmière et finalement, être obligé de quitter le match. Une ambulancière est venue me reconduire chez moi, trop risqué de conduire à cause d’une possible commotion cérébrale 🤦‍♀️.

L’art de passer inaperçu!

Nous avions perdu 10 à 0 à notre première game (une équipe de feu:). On s’est dit « si personne ne se blesse durant le tournoi, ce sera notre victoire »…. »

Oups...

Elle termine en disant : « P.S. L’année prochaine, une grille protectrice pour tout le monde! »

Voyez la publication de la chanteuse ci-dessous.