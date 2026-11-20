Ce jeudi, dans la foulée d’une rentrée hivernale foisonnante, Rythme FM a amorcé la suppression de plusieurs postes au sein de ses stations régionales.

Par exemple, l’émission matinale de Patrick Marsolais basée à Montréal remplacera celles émises depuis Trois-Rivières, Québec et Saguenay. Le tout, dans un évident souci de réduction des coûts. Du nombre d’animateurs ayant perdu leur micro figure également l’ex-Olympienne Marianne St-Gelais, qui a appris via Facebook qu’elle ne retrouverait pas son poste à la radio, à la barre de l'émission Les lève-tôt.

« C’est en congé de maternité que j’apprends que NOTRE émission, Les Lève-tôt [Youcef Tadjer et Alexandra Dupuis] n’est plus. Les mots me manquent, mon cœur est triste de perdre d’aussi bons auditeurs et collègues, c’est une sacré belle famille qui explose. La radio ça été une superbe aventure, une belle opportunité. J’ai adoré faire partie de cette équipe matinale… » laisse-t-elle entendre. Présentement en congé de maternité, Marianne prévoyait reprendre la coanimation du rendez-vous matinal; on comprend que cela ne sera plus possible.

Espérons qu'elle puisse rebondir sur un autre projet très rapidement! Il s’agit véritablement d’une lourde perte pour les régions, qui sont plusieurs à compter sur la radio pour connaître les actualités locales et diversifier les voix.

Or, la radio n’a certainement pas dit son dernier mot, elle qui reste encore à ce jour un moyen de communication rudement efficace…