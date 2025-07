Mariana Mazza et Alexandre Barrette font une rencontre qui fait beaucoup de jaloux

L'Omnium Banque Nationale 2025 a débuté le 26 juillet à Montréal.

L'humoriste Alexandre Barrette est le porte-parole du tournoi de tennis. Lors d'un évènement spécial organisé par la marque On, Alexandre et son ex-conjointe et amie Mariana Mazza ont eu la chance de frapper quelques balles avec la joueuse professionnelle polonaise Iga Świątek.

Il y a quelques jours, cette dernière a remporté le prestigieux tournoi Wimbledon, ce qui lui a permis de monter au 3e rang du classement mondial de la WTA (Women's Tennis Association).

« Merci @on pour cet événement de fou!!!!!! C’était un privilège de frapper la balle avec @iga.swiatek une personne adorable! », écrivait Alexandre Barrette en accompagnement d'une vidéo sur laquelle on peut le voir jouer avec la championne.

Le porte-parole a aussi partagé une photo de lui avec Iga Świątek et Mariana Mazza, dont l'expression faciale veut tout dire.

On peut dire qu'ils ont fait beaucoup de jaloux dans la colonie artistique et dans le public. Sébastien Benoît, notamment, écrit : « Wow!!!! »

Jean-Pier Gravel, de son côté, félicite son ami, impressionné par son jeu avec la championne de 24 ans. « Frapper d’même, a'ec le stress inhérent?!

DUDE. ».

Il lui répond : « j’étais tellement stressé! Mes bras étaient stiff. »

L'Omnium Banque Nationale 2025 se déroule à Montréal, au Stade IGA, jusqu'au 7 août.