Marc Hervieux fait une mise au point après avoir reçu des commentaires négatifs sur sa vie sentimentale

Marc Hervieux dévoilait, la semaine dernière, l'identité de sa nouvelle amoureuse avec une image qui irradiait de bonheur.

Visiblement, certaines personnes ont cru le besoin de venir mettre leur grain de sel négatif dans cette belle histoire, puisque le ténor se voit obligé cette semaine de faire une mise au point sur ses réseaux sociaux.

Celui-ci explique qu'il n'y a pas de souci avec son ex-conjointe, la mère de ses enfants, en ces termes :

« Je ne pensais pas faire ca, mais puisque je vois passer des commentaires tellement méchants, je vais le faire…

Nous avons, la mère de mes enfants et moi, mis un terme à notre union en mars 2023, je l’ai annoncé seulement en juin puisque je ne pensais même pas devoir l’annoncer, mais bon… il fallait tout de même le faire. Une séparation qui se passe très bien même si c’est jamais facile une situation comme ça.

Depuis la publication de la photo de mon amoureuse et moi, certaines personnes inventent l’histoire et se permettent des commentaires tellement méchants.

La mère de mes enfants est en couple depuis juin et je suis le gars le plus heureux du monde pour elle. Je ne pense pas avoir vu de commentaires disgracieux à propos de sa relation… mais elle n’est pas connu comme toi Marc, me direz-vous. Vrai.

La photo que j’ai publié de mon amoureuse et moi est la démonstration de notre bonheur. Je souhaite du gros bonheur à tous ces gens qui écrivent des commentaires malveillants. Selon ces personnes d’ailleurs, l’artiste peut bien recevoir toutes ces saletés, il est un personnage public, mais n’oubliez jamais que l’artiste a des enfants, une famille, des amis, que l’amoureuse de l’artiste a la même chose et que tous ces gens sont blessés par tant de haine inutile.

Au final, je me dis que quand on ne connais pas l’histoire, c’est mieux de pas l’inventer. »

Il conclut son intervention avec ces mots importants, dont plusieurs devraient s'inspirer :

« En ces temps difficiles, ou l’anxiété est omniprésente, je vous souhaite de la bienveillance, de l’ouverture, de l’empathie, de la compréhension, du respect, du civisme, de l’amour et de la paix.

Et si l’envie est trop forte pour écrire des méchancetés, allez le faire ailleurs que sur mes réseaux sociaux, de toutes facons, votre message sera effacé illico… »

Nous lui souhaitons que cela apaise ses réseaux et qu'il puisse vivre son bonheur nouveau comme il l'entend.

Voyez sa publication complète ci-dessous.