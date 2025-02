Marc Hervieux donne des nouvelles de sa santé après avoir annoncé son hospitalisation

Vendredi, Marc Hervieux a annoncé sur ses réseaux sociaux que des problèmes de santé l'avaient amené à l'hôpital.

Il a, par le fait même, remercié sa conjointe qui l'a convaincu de se rendre à l'urgence. Plus de détails ici.

Le lendemain, il donnait des nouvelles à ses abonnés.

« Semaine difficile pour ma santé », réitère-t-il, « ne vous faites pas de soucis, ça finira par aller. Pour l'instant, toujours pas top mais l'émission St-Valentin est là, c'est la magie de la radio... une chance qu'on l'avait enregistré d'avance!! »

Il ajoute : « Merci au personnel de l'urgence de l'hôpital de Thetford pour les soins exceptionnels. »

Précisons que l'émission de radio C'est si bon d'ICI Première, animée par Marc Hervieux et diffusée le samedi de 16 h à 19 h, vous invite à redécouvrir le magnifique répertoire classique des orchestres swing et des grandes voix, des années 30 aux années 70. Trois heures de pur plaisir et de détente, au cours desquelles musique rime avec nostalgie.

Il est possible de rattraper l'émission du 15 février ici.